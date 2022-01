Megan Fox y Machine Gun Kelly se van a casar.-Foto de Getty Images Megan Fox y Machine Gun Kelly se van a casar.-Foto de internet Megan Fox y Machine Gun Kelly se van a casar.-Foto de Getty Images Megan Fox y Machine Gun Kelly se van a casar.-Foto de internet Megan Fox y Machine Gun Kelly se van a casar.-Foto de internet ❮ ❯

Megan Fox y Machine Gun Kelly anunciaron su compromiso a través de redes sociales. Tanto la actriz como el cantante dieron la noticia a sus seguidores por medio de Instagram y es que luego de año y medio juntos, ambos se dieron el sí a una nueva vida como marido y mujer. Aquí todos los detalles.

¿Cómo fue que Machine Gun Kelly le propuso matrimonio a Megan Fox?

La estrella de la música, Machine Gun Kelly le propuso matrimonio a la actriz Megan Fox bajo el mismo árbol baniano que conocieron en Julio de 2020.

La actriz comenzó su post en instagram diciendo lo siguiente:

"En julio de 2020 estuvimos justo enfrente de este mismo árbol de baniano y sólo pedimos magia... no sabíamos el dolor que enfrentaríamos en un período tan corto de tiempo... De alguna manera, año y medio después, me pidió que me casara con él ... Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Megan Fox (@meganfox)

Por su parte, Machine Gun Kelly reaccionó a su futura boda con Megan Fox subiendo una foto del hermoso anillo de compromiso que le dio y diciendo que pese a que sabe que es una tradición lo diseño con Stephen Webster y en realidad son dos anillos, cada uno tiene la piedra de nacimiento de ambos: la esmeralda es la de ella y el diamante que es la de él. Ambas forman el "obscuro corazón" que define su amor

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de the Blonde Don (@machinegunkelly)

Te podría interesar: Megan Fox elige Tulum para vacacionar con su novio (FOTOS)