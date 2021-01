¿Megan Fox y Machine Gun Kelly se comprometen?

Megan Fox sorprendió a sus fanáticos tras anunciar, el año pasado, su divorcio de Brian Austin Green.

Sin embargo, la artista de 34 años no tuvo inconvenientes en encontrar consuelo en los brazos del cantante Machine Gun Kelly.

Muy enamorada

Poco después de su separación, la actriz se mostró muy enamorada junto al artista y no tuvo miedo al qué dirán.

Las cosas entre Megan Fox y Machine Gun Kelly van tan en serio que en los American Music Awards 2020 la famosa deslumbró en su paso por la alfombra roja donde dejó ver un tatuaje dedicado a su nueva pareja.

Tatuaje

A la altura de su clavícula se podía leer “El pistolero” con una letra cursiva y muy delicada. Sin dudas fue un detalle que cautivó a sus fans.

Ahora, Megan vuelve a generar revuelo tras dejar ver un gran anillo en un dedo de una mano.

¿Compromiso en puerta?

Ese fue el indicio para que los fanáticos comenzaran a copar las redes con la idea de que Machine Gun Kelly y la actriz estuvieran a punto de dar el gran paso.

Fue Megan Fox quien a través de sus historias de Instagram dejó en claro que no se trata de un anillo de compromiso sino de uno que tiene grabadas las palabras "Fuck You".

Se conocen

Megan y MGK se conocieron rodando la película "Midnight In The Switchgrass" y desde entonces no han podido ocultar sus sentimientos.

Incluso comparten en sus redes sociales fotos que demuestran lo bien que se llevan y lo mucho que disfrutan el uno del otro.

