"Megan is Missing", ¿de qué trata la película que es viral en TikTok?

MÉXICO.- Una película que se estrenó en 2011 se volvió viral en TikTok, se llama “Megan is Missing” y su creador, Michael Goi, nunca imaginó el impacto que tendría.

El hashtag “Megan is Missing” se ha utilizado 72 millones de veces en TikTok, pues los espectadores hablan sobre el trauma que les ha creado.

La película está escrita y dirigida por Michael Goi, quien también ha participado en proyectos como American Horror Story, Scream Queens y otras producciones. "Megan is Missing" cuenta la historia de dos adolescentes que son mejores amigas hasta que una desaparece.

Megan (Rachel Quinn) y Ami Herman (Amber Perkins) viven en Hollywood, pero Megan desaparece luego de tener una cita en línea, dejando a Amy en su búsqueda.

If any of you are planning to watch Megan Is Missing, please know that this film lacks excessive gore and many violent acts are implied. pic.twitter.com/QMrAyh7t70