''Mejor música que nunca'' dice hacer Manzanero

No es modesto

MIAMI (EFE).— Armando Manzanero, quien será reconocido con el Billboard Latino a la Trayectoria el próximo 21 de octubre en Miami, asegura que “desde hace 15 años” dejó “atrás la modestia” y que siente que a sus 86 años está haciendo “mejor música que nunca”.

Manzanero tiene sus años felizmente cumplidos y un lugar de honor en el altar de los compositores de música latinoamericana con grandes éxitos como “Por debajo de la mesa”, “No se tú”, “Esta tarde vi llover”, entre muchísimos otros.

“Cada vez me salen mejores canciones a pesar de mi edad”, dice el artista con una suave risa que se escucha a través del teléfono.

La realidad es que le gustan más justamente por su edad y es que con más de medio siglo componiendo música “bonita y que haga sentir bien”, Manzanero no ha dejado de trabajar, “ni siquiera durante la pandemia”. De hecho, lleva semanas coordinando su participación en la edición de este año del Billboard Latino, en la que recibirá un homenaje y el premio a la trayectoria artística.

También disfrutará de una serenata en la voz de algunos de los cantantes que “más admiro en este momento”. Se trata de Luis Fonsi, Joy Huerta (de Jesse & Joy), Pablo Alborán y Jesús “Chuy” Navarro, de Reik, quienes escogieron sus canciones favoritas para honrarlo desde el escenario.

Manzanero tiene casi tantos galardones como canciones —ha grabado más de 400 temas y unos 50 con fama internacional—, mientras, afirma, los sigue disfrutando y agradeciendo.

“Los premios siempre son bien recibidos. Tomarlos como algo sin importancia sería demasiado arrogante. Siempre los veo como un regalo, como una bendición”, apuntó.

Para estar presente en el Billboard Latino, Manzanero viajará desde México hasta Miami junto a su esposa Laura Elena y su hijo Diego.

“Estaré en cuarentena los primeros días, que voy a aprovechar para disfrutar de la maravillosa comida cubana”, contó.

Decidió viajar porque “están tomando tantas medidas para cuidarme, que me siento muy seguro”. El cantautor admite que por su edad se ha cuidado mucho, aunque el encierro no le ha hecho bien y le incomoda el cubrebocas. “Lo uso porque soy muy disciplinado, pero no es fácil”.

Durante el confinamiento retomó el placer de la cocina, “algo que me gusta mucho desde que yo era pequeño”; grabó una clase maestra sobre la composición e intensificó su presencia en las redes sociales.

Incluso, ofreció un concierto digital con Alex Lora y Aleks Syntek.

“Soy un hombre de otros tiempos, pero me interesa mucho vivir en este y aprovechar todo lo que ofrece”, explicó.

En 2017, el cantautor sacó su disco “Tengo permiso”. El año pasado, lanzó otro con la artista Aranza. También en 2019 sacó “Mis deseos por ti”, que describió como la canción con la que la juventud se puede dar cuenta de “quién es Manzanero y todo lo que tengo para dar”.

“La edad no es algo que me preocupe o me incomode”, afirmó.

De un vistazo

Frente al espejo

El yucateco confiesa que es “presumido” y se mira mucho en el espejo cuando se arregla.

Noche especial

En el Billboard Latino, que se celebra el 21 de octubre, Manzanero compartirá con jóvenes talentos de la música.