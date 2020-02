Memo Aponte, causa indignación al vestir a su novia de Rapunzel (Video)

MÉXICO.— En redes sociales, la etiqueta Rapunzel se convirtió en tendencia, luego de que el actor de doblaje, Memo Aponte compartiera un video muy extraño.

En dicho material, el "chico Disney" externa un "mensaje de amor" a su novia, pero las palabras que le dedica resultan muy fuera de lugar.

El también youtuber mexicano, Guillermo Aponte Mille ha generado la molestia e indignación en redes sociales luego de compartir un video en el que le dedica un mensaje de amor a su novia.

Sin embargo, la declaración ha resultado muy criticada, ya que es muy extraña. Desde sus palabras hasta la actitud y vestuario de la novia, todo en conjunto genera horror.

Para empezar, Memo le dedica palabras de amor en las cuales la compara con Rapunzel (personaje de Disney). Mientras "llora" le dice que antes no tenía cara, ni ojos y una personalidad que le gustará.

“Estoy feliz de que hoy encontré a mi Rapunzel. Le estoy agarrando la mano durante mucho tiempo. No tenías cara, no tenías ojos, no tenías esa personalidad que me encanta y hoy te puedo tener frente de mi”, es parte de las palabras que causaron gran revuelo en las redes sociales.