Memo Aponte vuelve a ser acusado de acoso; hay una denuncia de abuso

MÉXICO.- El actor de doblaje y youtuber Memo Aponte fue acusado de haber abusado sexualmente a una menor de 13 años.

Sin embargo, no fue la única acusación que recibió, pues diversas usuarias en Twitter se unieron a las denuncias hacia el también conductor de televisión.

La primera denunciante, quien señala que es exnovia del actor, compartió en una publicación que muchas veces intentó terminar la relación con Aponte, "pero me sentía cada vez más insegura, aumentaros los gritos y la violencia".

La joven lo acusó de violencia física y psicológica, asimismo declaró que el youtuber difundió fotografías en ropa interior de ella, quien entonces menor de edad.

Para finalizar, la chica expresó sus ganas de hacer justicia, pues argumenta que gracias al dinero de Aponte, el delito quedó impune.

No saben lo nerviosa que estoy por hacer esto pero, creo que es momento de decir mi experiencia cuando conocí a Memo Aponte.

E igual no había dicho nada por miedo a cómo me fueran a juzgar muchas personas y también por el hecho de que no me creerían.

(Abro hilo) pic.twitter.com/9myhwH3Pze