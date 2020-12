La oferta de canciones navideñas este 2020 ha tenido un aumento en comparación con años anteriores. Desde clásicos como “All I Want For Christmas Is You”, de Mariah Carey, hasta temas inéditos como “Christmas In April”, de Andrew Bird, nacido en el confinamiento por el Covid-19, cuentan con millones de reproducciones, según la plataforma musical de Spotify.

En la parte latina la mexicana Thalía y el colombiano Camilo interpretan “Feliz Navidad” y “5 para las 12”, respectivamente.