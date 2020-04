Sigue triunfando contra viento y marea

“Mentiras”, en la lista de las obras más importantes

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Dos contingencias han pasado por la historia de “Mentiras”, el musical mexicano.

Meses después de su estreno a principios de 2009 la epidemia por la influenza H1N1 primero limitó el número de público asistente para después llevar al cierre de teatros por semanas.

A raíz del coronavirus, la producción mexicana, así como cientos de eventos, están en pausa.

“Fue una lucha difícil en aquel entonces volver a abrir los teatros. Pensamos que era algo histórico y que jamás se repetiría y mira cómo estamos ahora”, dice el productor Morris Gilbert.

“Aquello parece un juego de niños junto a lo que estamos viviendo hoy”, sentencia el productor.

A pesar del panorama mundial, esta semana la revista especializada en teatro Playbill publicó la lista de musicales más populares en cada país y la historia creada hace más de 11 años por José Manuel López Velarde es considerada la favorita de México.

“Francamente esperaban que fracasara”, recuerda López Velarde de aquellos primeros ensayos cuando la obra tomaba forma y los presagios eran negativos.

El elenco original del montaje que hace un recorrido por la música en español de los años 80 a la vez que sigue las pistas de un asesinato tuvo un elenco original integrado por Natalia Sosa, Mónica Huarte, Mariana Treviño, Pía Aun, Andrés Zuno y Crisanta Gómez.

En entrevista, algunos actores que formaron parte del primer elenco en aquel entonces recuerdan cómo fue construir una historia desde cero, sin tantas esperanzas de ser éxito.

“Había mucho escepticismo acerca del montaje porque ‘Mamma mía’ estaba en cartelera, había pasado ‘Hoy no me puedo levantar’ y la gente como que decía: ‘Ay, es una copia chafa. Seguramente es una porquería’. Yo creo que la mayoría de la gente iba dispuesta a ver un desastre y cuando terminó la función, las 400 butacas estaban de pie”, recuerda Andrés Zuno, quien interpretó el personaje de Emmanuel.

“Había público, no tanto pero estaba con tapabocas y me acuerdo que nosotros no nos dábamos besos porque estábamos paniqueados con la influenza. Los besos eran en el aire”, dice Mónica Huarte, quien dio vida a Dulce el primer año del musical mexicano.

Tanto para Andrés como para Mónica, la obra fue un antes y un después en sus carreras. Aunque a la fecha sume giras, presentaciones en el Auditorio Nacional, una versión “drag” y casi 4 mil representaciones, los actores recuerdan que en sus inicios era un proyecto pequeño.

“No era de estas obras enormes, pero cuando fue el estreno fue una locura”, dice Mónica Huarte.

¿Por qué sigue en el gusto del público? Velarde confiesa que quisiera saber la fórmula, pero lo que ve es que los personajes son representativos de la gente, así como la música.

“Me da mucho orgullo (lo de Playbill), ojalá que hubiera más obras mexicanas, musicales o no, que tuvieran tanto éxito. Me da mucho orgullo tener una producción escrita y producida por un mexicano y que pueda ser profeta en su tierra”, dice López Velarde.

“Me encantaría que fuera un parteaguas para que hubiera más musicales mexicanos”, señala.

Con un sabor agridulce, el autor festeja el reconocimiento a “Mentiras” y a la vez se dice preocupado por el Covid-19 y el futuro.

“Espero que la gente esté ávida de volver a juntarse pero siento que será gradual y vamos a necesitar mucho apoyo”.

