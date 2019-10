“Mentiras” para disfrutar

El elenco, feliz de presentarse de nuevo en Mérida

Lorena de la Garza, Dalilah Polanco, María Chacón y Carlos Gatica, protagonistas de “Mentiras… el musical” junto con Angélica Vale, se dijeron felices de estar de nuevo en Mérida con la obra que ha roto récords de audiencia donde se presenta.

La obra, que se encuentra celebrando su décimo aniversario, ofreció ayer dos funciones en el teatro Manzanero, donde al mediodía los actores ofrecieron una rueda de prensa en la que hablaron de lo que ha significado para ellos ser parte del musical.

Lorena de la Garza, a quien muchos todavía identifican como parte del elenco de “La hora pico”, reconoció que estar en “Mentiras… el musical” ha sido un proceso de mucho aprendizaje.

“Es una obra que, dentro de lo disfrutable que es, como actores exige mucha disciplina porque hay mucho trazo escénico y cambios escenográficos y al mismo tiempo estamos cantando”, dijo la actriz, quien interpreta a Yuri.

María Chacón, quien se integró al elenco hace apenas dos años, igual se dijo contenta de participar en el musical. “La primera vez que fui a ver ‘Mentiras…’ tenía entre 18 y 19 años, y fue increíble… Me acuerdo que me marcó desde el principio, una huella que deja en cada persona que va a verla, es especial”.

La actriz reconoció que desde entonces dijo que le encantaría estar allí algún día. “Me acuerdo que audicioné cuando tenía 20 años y fue fatal, lo hice horrible; después la vida fue dando vueltas y tuve la oportunidad de volver a audicionar y de verdad quería con todas mis fuerzas se parte de esta historia”, señaló la actriz, quien en la obra hace de Daniela.

“Estos dos años he aprendido muchísimo. Creo que ‘Mentiras…’ me atrevo a decir que para mi ha sido como un gimnasio artístico que me permitió seguir entrenando y extender mis habilidades como artista, como cantante y como actriz”.

Carlos señaló que la obra es divertida y tiene un poco de todo. “Es una obra que, sin importar las generaciones, llega a todo tipo de público y edades”, tras afirmar que cuando vio la obra por primera vez lo volvió “loco”.

“Aunque no seas de la generación de los 80 o no conozcas tanto las canciones, porque al final del día son canciones que canta María José o se han vuelto covers, es una obra que no va a pasar de moda porque las canciones son entrañables y las historia es muy divertida”, dijo el actor.

Por su parte, Dalilah, quien lleva siete años en el elenco de “Mentiras…” añadió que la obra es un retrato lleno de color, y que está tan bien hecha que es una pena que no se le haya ocurrido a ella escribirla.

Los protagonistas igual reconocieron que de todas las canciones que se escuchan en la trama, la que más les llega o emociona es “De que te vale fingir”.

“Yo no lo conocía. Nunca la había escuchado”, admitió María Chacón. “Cuando la escuché por primera allí dije: qué rolón. La letra es espectacular”.

Dalilah por su parte, dijo que no le gustaría estar en el lugar de esa mujer que canta eso. “Me parece fuertísimo. Es buenísima esa canción”.

“De que te vale fingir” es la canción con la que Lorena de la Garza alcanza la nota más alta en la obra.— Iván Canul