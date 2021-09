¿Cómo ver en vivo la MET Gala 2021?

MÉXICO.- La MET Gala 2021 es el evento de moda más importante del año y en esta edición todo está listo para su regreso triunfal bajo la temática: ‘America: A Lexicon of Fashion’. La gala se celebrará después de que el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York (MET) y la revista Vogue USA tuvieron que posponerla un año por el Covid.

¿Cómo ver la MET Gala 2021 en vivo?

El formato también será diferente y la gente se está preguntando: ¿Cómo ver la MET Gala 2021?

¿Quiénes estarán en la MET Gala 20201?

Timothée Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman, Naomi Osaka y Tom Ford, por mencionar a algunas celebridades.

Here is the first list of people who have been invited to the met Gala 2021



Billie Eilish

Timothée Chalamet

Selena Gomez

Zendaya

Ariana Grande

Miley Cyrus

Nicki Minaj

Kylie Jenner

Kendall Jenner

Kim Kardashian West pic.twitter.com/CgjTS2ysCm — Met Gala 2021 (@_metgala2021) August 21, 2021

El evento organizado por Anna Wintour busca recaudar fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Nueva York.

It's almost time for the 2021 #MetGala red carpet livestream, hosted by @KekePalmer and @ilazer! What do you want them to ask your favorite celebrities? Comment your questions below. pic.twitter.com/FpOuvPhNJk — Vogue Magazine (@voguemagazine) September 13, 2021

¿Cómo ver la MET Gala en Vivo?

El previo será transmitido a través de la cadena de televisión E! Entretainment a partir 16:00 horas Andes/México, 18:00 horas en Argentina, Brasil y Chile.

Vogue también realizará una transmisión en vivo desde la red carpet. La ceremonia la transmitirán en su perfil de Twitter.

For the first time in its history, you can watch the #MetGala happen in real time. The livestream will be hosted by two special guests: actor and recording artist @KekePalmer, and comedian, writer, and director Ilana Glazer (@ilazer). Here's how to watch: https://t.co/3ddokxVDdB pic.twitter.com/65WhAgvXXB — Vogue Magazine (@voguemagazine) September 7, 2021

Asimismo, esta vez el evento coincidirá con el cierre de la Semana de la Moda de Nueva York y se dividirá, por primera vez, en dos partes diferentes que se presentarán de forma escalonada.

In América: A Lexicon of Fashion

Abre del 18 de septiembre hasta el 5 de septiembre de 2022. Busca “celebrar el 75 aniversario del Instituto del Traje y explorar el vocabulario moderno de la moda estadounidense”.

In America: An Anthology of Fashion

Abre el 5 de mayo de 2022 y “explorará el desarrollo de la moda estadounidense presentando narrativas que están relacionadas con las historias complejas de esos espacios”.