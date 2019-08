Metallica apoya a un hospital de Rumania

La banda, con un historial de ayuda contra el hambre

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Previo a su concierto en Rumania, Metallica donó 250 mil euros a una asociación que construye el primer Hospital Pediátrico de Oncología y Radioterapia en el país europeo.

La banda se encuentra de gira por Europa, y hace dos días se presentó en Rumania, y aprovechó para dar esta aportación económica que se utilizará en equipo médico y últimas tecnologías, de acuerdo con la fundación All Within My Hands, a través de la cual se hizo el donativo.

Fundada en 2017 por Metallica, All Within My Hands es una fundación que se dedica a crear comunidades sostenibles a través de la educación y la lucha contra el hambre.

Por otro lado, Metallica, una de las bandas de heavy metal más influyentes en la historia de la música, anunció esta semana en su página oficial las fechas de su tour por Sudamérica que realizará el próximo año.

En Brasil, ofrecerá cuatro presentaciones; la primera en la Arena do Gremio (Porto Alegre) el 21 de abril.