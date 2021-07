Metallica y J Balvin causan memes con "Wherever I May Roam''

Algunos de los memes como reacciones ante la colaboración de J Balvin y Metallica con "Wherever I May Roam". Fotografías vía Twitter ❮ ❯

CIUDAD DE MÉXICO.- El disco de covers de Metallica ya había dado de qué hablar con la presentación de sus colaboraciones, pero el lanzamiento del tema a cargo de J Balvin, generó una ola de críticas en redes sociales y claro, no pudieron faltar los memes.

Del álbum "The Metallica Blacklist" este miércoles se lanzó el tema "Wherever I May Roam", uno de los éxitos del "Black Album", el cual cumple 30 años, pero no tuvo la aceptación que se esperaba en comparación a lo que hicieron Juanes y Ha*Ash.

''The Metallica Blacklist'': contenido extra

El disco de Metallica saldrá a la venta el 10 de septiembre próximo y varios artistas como Mon Laferte, The Hu, Miley Cyrus, David Gahan de Depech Mode, entre otros muchos más están invitados a transformar los éxitos de uno de los discos que es considerado como una joya.

"The Metallica Blacklist" se publicará en todas las versiones, también habrá una caja de lujo el cual contendrá el Black Album remasterizado en vinilo y en CD, un picture disc titulado "Sad But True", un EP, versión extendida, del Live at Wembley", un doble disco de Live in Moscow", dos cds de entrevistas, un libro de 120 páginas con fotos inéditas, en otras cosas más.