Mexicanos presentes en los Premios Óscar 2020

Mayer Rubeo y Rodrigo Prieto son los mexicanos que alcanzaron sendas candidaturas en la 92 entrega de los Premios Óscar y, si bien no lograron traer a México una estatuilla de la Academia, su trabajo ya fue reconocido desde la propia postulación.

Prieto contendía en el rubro de Mejor Fotografía por su trabajo en “El Irlandés”, sin embargo, la película “Contra lo imposible (Ford vs. Ferrari)”. Esta no es su primera postulación a una estatuilla dorada, pues ya antes había sido considerado por su trabajo en “Secreto en la montaña” (2006) y “Silencio” (2017).

En cuanto a su trabajo junto a Martin Scorsese en “El Irlandés”, Prieto ya había tenido la oportunidad de trabajar con el galardonado director en “El lobo de Wall Street”, en 2013.

El fotógrafo mexicano quizá puede situar con “Amores perros”, junto a Alejandro González Iñárritu, como el primer trabajo que catapultó su nombre a otras esferas del cine.

Por su parte, la diseñadora Mayer estuvo postulada a Mejor Diseño de Vestuario por su trabajo en Jojo Rabit, de Taika Waititi. Si bien el premio recayó en las diseñadoras de “Mujercitas”, el trabajo de la mexicana fue aplaudido y se pudo ver a lo largo de las múltiples postulaciones del filme de Waititi.

Mayer ha trabajado en filmes como “Apocalypto”(2006) de Mel Gibson, “Avatar” (2009) de James Cameron, “Guerra Mundial Z” (2013), “Warcraft” (2016) y Thor: Ragnarok (2017).

