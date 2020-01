El 8 de mayo de 2021, el capítulo final de “Betty, la fea” cumplirá 20 años desde que fue emitido; cerrando una de las telenovelas colombianas de mayor éxito en la historia de ese país, que cuenta con más de una docena de remakes alrededor del mundo, incluyendo México.

La telenovela fue una plataforma de éxito para sus protagonistas Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, y durante su emisión contó con participaciones especiales de figuras internacionales como los cantantes Franco de Vita, Ricardo Montaner, así como las reinas de belleza Cecilia Bolocco y Claudia Elena Vázquez.

Mi jefe: ¡Está usted despedido!



Yo: *pausa betty la fea*

¿Cómo así doctor? Yo no hice 6 semestres de finanzas en la san mario para que usted me venga a echar así no'más, además no me han girado mi último cheque para ir a consignarlo al banco y yo necesito esa platica pic.twitter.com/sFKSYL2lbq