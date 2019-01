Mia Khalifa asiste a partido y se burla de jugador del Arsenal

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Días después de que Mia Khalifa, confesara su amor por el equipo del West Ham United, la actriz de cine para adultos se presentó al duelo en que los Hammers derrotaron al Arsenal por la mínima diferencia en Londres.

Como amuleto o así lo calificaron en redes sociales, la aparición de Mia Khalifa fue de lo más destacado de la primera victoria del West Ham en casa durante la presente temporada.

La actriz porno se encuentra en Londres elaborando un proyecto sobre fútbol y el conjunto del West Ham, por lo que estuvo en todas las áreas del inmueble olímpico de Londres; sin embargo, no fue lo más relevante de la visita especial al partido de la Premier, pues, la celebridad libanesa aprovechó el mal partido de los “Gunners” para insultar en twitter al futbolista del Arsenal Matteo Guendouzi.

FUCKING PUSSY @MatteoGuendouzi, IVE SEEN YOU GO DOWN MORE IN THIS MATCH THAN I DID IN 2014 #COYI ⚒

— Mia K. (@miakhalifa) January 12, 2019