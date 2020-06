Mia Khalifa recibe ayuda de las fans del K-Pop para 'tumbar' sus vídeos

Las fanáticas del K-Pop han sumado esfuerzos para tumbar tendencias que consideran racistas, que incitan al odio o para ayudar a mujeres víctimas de violencia de género, como es el caso de la exestrella de la industria para adultos Mia Khalifa.

Luego de que la hoy comentarista de deportes e influencer declarara las difíciles situaciones que enfrentó en la industria, en la cual no solo vivió violencia y engaños, sino que también un pago desigual por su trabajo – a Mia se le pagó 12 mil dólares por vídeos que le han generado a sitios como PornHub 800 millones de dólares-, la otrora actriz declaró que no tiene intenciones de regresar a ese negocio “aunque me esté muriendo de hambre”.

Ante sus declaraciones, las fanáticas del K-Pop – y otras mujeres- decidieron ayudarla a boicotear a la plataforma de vídeos firmando una petición de Change.Org, bajo el título “Justice for Mia Khalifa”- que en pocas horas alcanzó un millón de rúbricas.

Does Gen Z sleep? I’m actually worried. Y’all I saw this like 30 minutes ago on tiktok and it had 500 signatures 🥺♥️ I love y’all so much everyone who’s signed this is invited to my birthday party. It’s a guest list not a petition 😌 https://t.co/cB7YDkPtwF

Al parecer, las seguidoras de la música surcoreana decidieron ayudar a la influencer de 27 años luego de que ésta compartiera en Twitter un GIF de JB (Jaebeom), integrante de GOT7.

Por tal razón decidieron ayudarla para que plataformas como PornHub y BangBros le devuelvan el dominio de sus vídeos y sean eliminados de la red.

Además, planearon un boicot en el que –así como tumbaron fotografías de mujeres violentadas con imágenes de sus ídolos- utilizarían el nombre de Mia para subir contenido a la plataforma de vídeos y así “enterrar” los clips de la actriz.

Desde que su vida tomara un nuevo rumbo, Mia ha declarado que se arrepiente de haber participado en este tipos vídeos cuando apenas tenía 21 años.

I’ve never spoken about this because I was made to feel as though I couldn’t tell my story without being derided by the general public.



I feel safe now, and I also feel the need to unload some things that have haunted me during my brief stint in the industry.