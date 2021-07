Mia Khalifa recibe respuesta de Díaz-Canel tras insultarlo

La exactriz de cine para adultos fue otra famosa que opinó del régimen de Cuba, pero ella sí tuvo respuesta a su crítica.

EE.UU.— Mia Khalifa, exactriz de cine para adultos se "aventó un round" con el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, quien ya respondió a la mujer libanesa.

Asegura que está siendo manipulada

Luego de que la famosa, de 28 años de edad, criticara al actual régimen político en Cuba, al llamar "cabrón e hijo de p…" al dictador, ya obtuvo una respuesta directa.

"Acudieron a todos los youtubers e influencers, incluyendo a una determinada artista con determinadas características", dijo Díaz-Canel haciendo referencia a los atributos de Mia.

Canel agregó que la exactriz fue manipulada por discursos opositores.

"Empezó apoyando el bloqueo y parece que después la presionaron y terminó diciendo que soy un tirano".

La modelo había asegurado que ningún gobierno le paga por difundir su inhumanidad contra los cubanos.

"Oy, singao... Ningún gobierno me paga para difundir la conciencia de su inhumanidad hacia su gente. Lo hago gratis", escribió Mia en Twitter.

Oy, singao… I’m not being paid by any government to spread awareness of your inhumanity towards your people. I do it for free and on my own time. @DiazCanelB #notsponsored — Mia K. (@miakhalifa) July 12, 2021

Is the CIA paying you to do this? If so, I’m happy with where my tax dollars are going for once @DiazCanelB https://t.co/67I42el0xK — Mia K. (@miakhalifa) July 15, 2021

También podría interesarte: Cubanos que triunfaron en México exponen su tristeza por Cuba