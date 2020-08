¿Michael Jackson habría colaborado con BTS? Su familia responde

A tan solo seis horas desde su estreno, el “teaser” de “Dynamite”, del grupo de K-Pop BTS acumula más de 13.7 millones de reproducciones y 2.3 millones de “likes” en la plataforma de vídeos de YouTube.

Con tan solo 28 segundos de duración, el vídeo se convirtió rápidamente en tendencia y surgieron teorías sobre el significado de las imágenes, las cuales muestran a Jimin, J-Hope, Jin, Suga, Jungkook, V y RM en diversas poses de baile, las cuales a muchos les parecieron que hacían referencia a Michael Jackson.

El referente de la música pop en el mundo sería homenajeado por la agrupación de K-Pop en su nuevo vídeo, aunque otros consideran que en realidad se trata de un tributo a varias figuras populares de la música, como Freddie Mercury y Elvis Presley, entre otros.

¿Michael Jackson y BTS?

No obstante, la comparación de las poses con las coreografías interpretas con Michael Jackson hicieron tendencia el nombre del fallecido artista.

Captura de pantalla de las tendencias registradas esta tarde en México

Incluso las fanáticas de BTS, conocidas como Armys, le cuestionaron a Taj Jackson, uno de los sobrinos de Michael, si consideraba que su tío hubiera colaborado con los surcoreanos.

“Sé que lo haría. Ni siquiera es una pregunta. Mi tío habría colaborado con ellos. Él apreciaba el arte”, respondió Jackson, lo que causó gran euforia entre las seguidoras de la banda coreana.

Cabe recordar que Michael Jackson era un artista comprometido con el talento joven, por lo que es probable que lo dicho por su sobrino fuera cierto.

Aunque no hay versiones de que la familia Jackson tuviera un contacto con la banda surcoreana para realizar una colaboración, como la presentada con Justin Timberlake en “Love Never Felt So Good”, por lo pronto la banda ya alista la presentación de “Dynamite” en los próximos MTV VMAs del 30 de agosto próximo.