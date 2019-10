Michael Keaton regresaría como Batman, gracias a “Joker”

MÉXICO.- Michael Keaton, ganador del Globo de Oro y quien se convirtió en 1989 en el guardián y justiciero de Ciudad Gótica; podría regresar a la “baticueva” y resurgir como “El Hombre Murciélago”.

Con el gran éxito de la historia oscura del Joker, película de Todd Phillips, DC ya piensa en su siguiente proyecto; la adaptación “live action” de la serie animada “Batman Beyond (Batman del futuro)”, ganadora de dos Emmy.

Imagen de la serie animada “Batman Beyond” (Foto de Internet)

Warner sería nuevamente su socio para esta nueva producción y Keaton, quien interpretó al “Caballero de la noche” en las cintas “Batman” (1989) y “Batman returns” (1992), sería el elegido para dar vida a Bruce Wayne, ya mayor.

Michael Keaton en una imagen de “Batman” (1989). Foto de Internet

La serie, que se transmitió de 1999 a 2001, mostró cuando un mayor Bruce colgó el “batitraje” y se dedicó a vivir una existencia solitaria en su mansión. Accidentalmente, un joven estudiante tropieza con la baticueva y sustrae un prototipo de traje del superhéroe.

Es así que comienza la historia del “Batman del futuro” que tendrá al anciano Bruce como mentor.

La serie fue desarrollada por Bruce Timm, Paul Dini y Alan Burnett, y producida por Warner Bros. Animation.

De acuerdo con We Got This Covered, la historia podría relacionarse también con las películas del superhéroe hechas por Tim Burton y estelarizadas por Keaton, toda vez que sería una continuación directa de las mismas.