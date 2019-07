“Michael Myers” volverá a causar terror con nuevas cintas de “Halloween”

México.— El asesino de overol, cuchillo en mano y máscara blanca “Michael Myers”, seguirá amenazando y aterrorizando, toda vez que se confirmaron dos filmes más de la saga de Halloween, a estrenarse en 2020 y 2021.

Con la leyenda “La saga de Michael Myers y Laurie Strode no ha terminado” es como Universal Pictures confirmó la noticia, a través de un video de 24 segundos, publicado en su página oficial.

The saga of Michael Myers and Laurie Strode isn't over. #HalloweenKills #HalloweenEnds pic.twitter.com/uPgyJydyl6