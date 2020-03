Forjan una competencia

Michel Brown, el conductor de un nuevo “reality”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Si Michel Brown tuviera que ser un arma, le gustaría ser un pugio romano, un arma hecha para clavar y destrozar incluso una armadura.

Michel conoció el pugio y otras armas rodeado de expertos forjadores, quienes las fabrican. Esto gracias a que él es el nuevo conductor de la serie “Desafío sobre fuego Latinoamérica”, en la que incursionó al terminar de filmar su papel como Pedro Alvarado en la serie “Hernán”.

“He aprendido mucho sobre el manejo de armas aquí, de lo único que yo tenía un poco de información era de finales del año 1400 que entendí un poco qué armas utilizaba mi personaje y por qué, pero creo que hubiera estado bueno hacer este programa primero y luego rodar Hernán para entender muchas cosas”, dijo el actor argentino.

Brown pasa aproximadamente 12 horas dentro del estudio de grabación donde se filma la tercera temporada de “Desafío sobre fuego Latinoamérica”, que estrena en julio de 2020 por History, pero no es el único, junto a él ocho participantes internacionales se adentran en el taller donde compiten para forjar las mejores armas.

En esta nueva temporada la competencia incluirá por primera vez la participación de una mujer, una brasileña que logró superar las pruebas impuestas a más de 300 formadores que audicionaron. “Habíamos tenido antes mujeres haciendo casting pero no todavía alguien que estuviera preparada para el reto, era algo que estábamos buscando y ahora que apareció es uno de los temas más importantes de esta nueva etapa”, dijo Lucas Rojo, productor de la serie.

“Lo que nos interesa es mostrar que las mujeres forjan y están al nivel de la competencia, le hicimos muchas pruebas y nos interesa mostrar que el mundo femenino también forja y se están sumando más”.

El juez Mariano Gugliotta, experto en cuchillos, espadas y acero Damasco considera que el género no es una característica que defina a los forjadores.

“A mí no me importa si son hombres o mujeres, en la forja no se necesita ninguna fuerza de macho alfa, el oficio es artístico, es verdad que las chicas se acercan menos pero a mí como jurado no me interesa en lo más mínimo si el participante estuvo bailando, jugando, si es hombre o mujer”.

Por primera ocasión el jurado original de las ocho temporadas que se han llevado a cabo en Estados Unidos, Doug Marcaida, será también juez durante toda la temporada.

Síguenos en Google Noticias