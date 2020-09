Michel Franco no engaña, “Nuevo orden” es brutal

No es para disfrutar

VENECIA (AP).— El director Michel Franco, laureado con el León de Plata en Venecia por “Nuevo orden”, dice que este contundente drama es “bastante realista” y que el público mexicano podrá identificarse con la brutalidad que presenta.

La película, protagonizada por Diego Boneta, Naian González Norvind y Darío Yazbek Bernal, examina las diferencias de clase, el racismo y las desigualdades a través de un grupo de jóvenes que se cuela a un evento de la alta sociedad donde no son bienvenidos.

Franco dijo que la violencia presentada en el filme es “bastante suave en comparación con lo que sucede” en la vida real.

“Es como con Black Lives Matter, el modo en que asesinaron a George Floyd es increíble. Pero estamos en shock sólo porque lo estamos viendo en vídeo. Esto ocurre todos los días y no nos percatamos”, señaló.

El resultado es una “experiencia fuerte” que por momentos podría resultar incómoda para el público.

“No quiero torturar a la audiencia, no me gusta eso. Pero creo que, si voy a hacer una película que refleje el resultado de esta explosión por la disparidad social, la única manera veraz de filmarla es mostrando hasta cierto grado las consecuencias reales y la violencia de una manera que el público no la disfrute”, dijo Franco.

“Para hacer una serie o película que valga tu tiempo, tiene que ser veraz, así que no puede ser fácil”.

“Nuevo orden” tuvo su estreno mundial el jueves pasado en la 77a. edición del Festival de Cine de Venecia, donde el sábado se alzó con el León de Plata ( premio del jurado). También obtuvo el Leoncino de Oro, otorgado por el jurado joven.

“Empecé a escribir esta película hace seis años y no tenía idea de que, para cuando llegara el momento de su estreno, la distopia que estaba retratando se sentiría cercana a la realidad y no tanto como un género (de cine)”, dijo Franco.

“Y no quiero sonar negativo”, agregó. Pero, “con esta pandemia, ¿hemos cambiado realmente algo? ¿Recibe realmente ayuda la gente que está más necesitada? ¿Le importa a alguien realmente o vamos a volver a como las cosas eran antes? Yo espero que podamos cambiar. Tenemos que creer en el futuro”.

De un vistazo

Con honores

En los últimos años, Michel Franco ha sido reconocido con múltiples premios por sus películas previas. En el Festival de Cannes ganó la sección “Un Certain Regard” en 2012 por “Después de Lucía”.

Furor mexicano

En su visita a Venecia, la comitiva mexicana encabezada por Franco cautivó a la prensa.