El cineasta emitió un vídeo a modo de disculpa tras decir que quienes consideran sus películas como 'whitexican' también son racistas.

MÉXICO.— Luego de la polémica que generó Michel Franco tras asegurar que la gente que se refiera a sus películas como 'whitexican' es "profundamente racista", el cineasta se terminó disculpando por dichas declaraciones.

A través de un vídeo que compartió en redes sociales, el cineasta reconoció que habló sobre un término que claramente no entendió. También aseguró que su intención no era alimentar la polémica que envuelve a esa palabra.

Durante la conferencia de prensa de #NuevoOrden, el cineasta mexicano Michel Franco explicó cómo el término #Whitexican también puede ser "profundamente racista" ¿Qué opinas? pic.twitter.com/GxfFzJvfpx — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) October 14, 2020

Admite que ofendió a mucha gente con su término de 'whitexican'

En el vídeo que publicó en su Twitter, Michel Franco aseguró que "la regó" y ofendió a mucha gente pero que no esa era su intención y que no de eso se trata su película. Incluso mencionó que los actores de su próximo filme a estrenar, hablaron muy bien, pero él no contó con la misma suerte.

"A pesar de que los actores hablaron muy bien, yo la regué enormemente y ofendí a mucha gente… Desgraciadamente eso va en contra de lo que la película trata… por eso ofrezco una disculpa", expresó tras las múltiples críticas en redes sociales acerca de que el racismo a la inversa no existe en México.

Tras el debate que encendió con sus declaraciones, Michel Franco nos comparte este mensaje referente a Nuevo Orden. 👇 pic.twitter.com/ATedbhjYeU — Sopitas (@sopitas) October 15, 2020

Suplicó que vean la película

El ganador del León de Plata de Venecia, señaló que tiene un profundo amor a México, tanto que ha filmado todas sus películas aquí y también siempre ha vivido en este país.

Michel también aprovechó su publicación para pedir que por favor vean la cinta y se den cuenta de que no se trata de eso de clasismo y racismo, que por el contrario el quiere ayudar a "tener un México mejor".

"Por favor, vean la película, yo estoy abierto al diálogo, creo que podemos tener un México mejor, más justo. Quiero ser parte de ese México. El clasismo y el racismo son lo peor de nuestro país y estoy comprometido a ser parte de este México mejor, una disculpa de corazón y muchas gracias", externó el cineasta.

Baia baia: Michel Franco se disculpa por creer que decir guaitxican es racismo https://t.co/sJSIrgjTtU pic.twitter.com/RQKvMatLrX — Ángeles Cruz Aguirre (@angeles_cruza) October 16, 2020

"Nuevo Orden"

La ya polémica película de Michel Franco esta por estrenarse a nivel nacional este próximo el 22 de octubre.

Pese a que el traíler ha sido criticado y según expertos no muestra la verdadera esencia de la película, Michel asegura que la cinta tiene la misión de combatir el racismo, por eso pide que la vean y luego juzguen con libertad.- Con información de redes sociales.

