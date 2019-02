Michelle Obama hace aparición en los Grammy

LOS ANGELES (AP) — La ceremonia de los premios Grammy comenzó con un poderoso grupo de mujeres, incluidas Michelle Obama y Lady Gaga, describiendo el papel de la música en sus vidas. El año pasado las voces femeninas fueron prácticamente silenciadas en la gala.

“La música siempre me ha ayudado a contar mi historia. Ya sea que nos guste el country o el rap o el rock, la música nos ayuda a compartirnos. Nos permite escucharnos unos a otros”, dijo Obama en el Staples Center en Los Ángeles.

Por su parte Gaga le dijo a la multitud: “Dijeron que era rara, que mi imagen, mis decisiones, que mi sonido no funcionaría. Pero la música me dijo que no los escuchara”.

Jada Pinkett Smith y Jennifer López hablaron y se pararon en solidaridad con Obama, Gaga y Alicia Keys, la anfitriona del espectáculo.

Grammy 2018

El inicio contrastó con los Grammy del año pasado, cuando los artistas masculinos dominaron las nominaciones y la única mujer en competencia por uno de los premios principales, Lorde, no fue invitada a cantar en el escenario.