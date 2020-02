MÉXICO.— La actriz Michelle Renaud relata que las razones principales por las que hace una década se puso implantes de seno fueron porque era muy insegura sobre su silueta y porque sintió presión de la industria del entretenimiento por tener un "cuerpo perfecto".

"Definitivamente creo que pudo más la televisión que mi seguridad y más cuando entré a trabajar a este medio y me di cuenta que todas las actrices tenían cuerpazo y estaban muy bien proporcionadas, al final me operé por la necesidad de pertenecer. Hoy soy una persona con más confianza y la respuesta no está en operarte", expresó Renaud.

Sin los implantes se siente mejor y con más confianza y seguridad

Ahora que no posee implantes mamarios, Renaud confiesa sentirse mejor de salud y asegura que hoy es una mujer más segura de lo que lo era en sus 20.

Esta confianza, aunada al trabajo que lleva realizando en televisión desde hace dos décadas, es la que la actriz asegura, hará que su trabajo no merme.

"Después de subir el video donde hablo de la operación muchas personas me han preguntado que si no me importa que no me vuelvan a dar trabajo en Televisa y yo siempre respondo que no, creo que si no me lo dan no tengo problema.

Nunca se arrepentirá de habérselos quitado

La actriz de 31 años asegura que nunca se arrepentirá de su decisión y tampoco cree que de no haberse puesto implantes la primera vez, su carrera hubiese sido distinta. "

Considero que mi vida sería igual, no creo que por tener bubis haya conseguido un papel.

Es cierto que los productores te meten una presión, no sé si lo sigan haciendo, pero cuando yo entré sí lo hicieron, me decían que estaba gordita.

Lo de las bubis me ayudó a tener más confianza pero seguía teniendo inseguridades y cosas que tuve que seguir trabajando y madurando.

