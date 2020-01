Michelle Renaud revela por qué se quitó los implantes de seno (vídeo)

La actriz Michelle Renaud decidió quitarse los implantes de seno y compartió la noticia con sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, posó en topples y explicó por qué se quitó los implantes. “En un sueño me dijeron que tenía ‘veneno en el pecho’ y me hizo mucho click así que le pedí señales a mi mamá y justo una amiga subió un vídeo de que se había quitado los implantes por el “breast implant illness”, explicó.

Luego de ver el vídeo, Michelle Renaud se dio cuenta que tenía los mismos síntomas y optó por retirarse los implantes ya que su salud va por encima de la estética.

Además, la actriz aseguró que le resultaba contradictorio enseñarle a su hijo a “amarse a sí mismo y a su cuerpo” si ella tenía implantes. “Si llegó a tener una hija y es plana, qué mensaje le iba a dar, ¿opérate?”, reflexionó.

Para Michelle Renaud, los implantes no iban de acuerdo a su estilo de vida, además se comenzó a sentir en riesgo. Al consultar el tema con especialistas, algunos doctores le negaron la existencia de la enfermedad del implante mamario aunque le dijeron que de romperse entonces si corre peligro.

“Hay mujeres a las que su cuerpo los acepta toda su vida y otras que después de 10 años o meses les hacen daño. Total que de todas maneras todos me dijeron que si me debían de operar” ya sea para arreglar el trabajo o quitarle los implantes.

A través de un vídeo, la actriz compartió todo el proceso de la cirugía y cómo fue su recuperación. “Me di cuenta que fue mucho más fácil de lo que imaginé. Y creo que si corremos la voz podemos ayudar a muchas mujeres”.

Por último, Michelle Renaud explicó que quería compartir su decisión para hacer consciencia acerca de la enfermedad del implante mamario (breast implant illness) y sobre la importancia de no sentirse menos por culpa del físico.

“No me hace ni más ni menos ser plana ¡y a ti tampoco! Me siento más guapa que antes, porque me siento mucho mejor de salud, veo que varios de los síntomas se han ido. Tengo más energía por qué claro ¡ya no estoy intoxicada!”, dijo.

¿Qué es la enfermedad del implante mamario?

Se trata de una enfermedad derivada de los implantes de solución salina o silicona debido a la toxicidad de los materiales o el rechazo del cuerpo. Entre los síntomas están la fatiga, dolores de cabeza, dolor en las articulaciones, pérdida de cabello, erupciones cutáneas y problemas con la tiroides.

