Michelle Renaud vende anillo de compromiso y causa polémica

MÉXICO.- Recientemente, Michelle Renaud anunció que su relación con Danilo Carrera terminó. Ahora sorprendió en redes sociales al compartir en sus historias de Instagram, un mensaje en el que anunciaba la venta de un anillo de compromiso de una lujosa firma.

La fotografía del anillo desató las especulaciones, pues los seguidores empezaron a cuestionar si el anillo se lo dio Danilo o Josué Alvarado, su ex esposo y papá de su hijo Marcelo.

“Hombres románticos y comprometidos vendo un anillo de compromiso para el que y se anime a dar el paso. Escríbanme por DM. Nuevo y con la mejor energía del amor”, fue el texto con el que la actriz acompañó el anillo.

La publicación causó polémica, pues muchos internautas declararon que el anillo no era de Danilo, mientras que otros abrieron debate sobre si Michelle debía venderlo o regresarlo a su dueño.

Michelle Renaud responde

Tras el revuelo, fue la propia Michelle quien dijo que la alhaja pertenece a un amigo y que lo está ayudando con la venta.

“Oigan, ya me escribieron hasta tías, así de '¿de quién es ese anillo, cómo? No, el mío está aquí muestra la mano) No, no se crean. Es anillo de un amigo que le estoy ayudando a venderlo, así que bueno por DM les contestó todas sus duda”, dijo.

Michelle Renaud y Danilo Carrera terminaron con su noviazgo luego de casi dos años de relación.