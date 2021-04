Michelle Salas, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, le dio un curioso “consejo” a sus seguidores en Instagram y generó todo tipo de sospechas.

La joven sugirió: “No creas todo lo que ves”. La publicación fue hecha solo horas después del estreno de la segunda temporada de Luis Miguel: la serie en la que aparece su personaje.

“Consejo para ser feliz: no escuches todo lo que te dicen, no creas todo lo que veas y no digas todo lo que sabes”, escribió la modelo e influencer, de 31 años, en la red social.