Michelle Vieth acusa a Héctor Soberón por filtrar vídeo suyo.-Foto de internet Michelle Vieth acusa a Héctor Soberón por filtrar vídeo suyo.-Foto de internet La actriz reveló que fue durante su divorció que la grabación salió a la luz.-Foto de internet Michelle Vieth acusa a Héctor Soberón por filtrar vídeo suyo.-Foto de internet La actriz reveló que fue durante su divorció que la grabación salió a la luz.-Foto de internet La actriz reveló que fue durante su divorció que la grabación salió a la luz.-Foto de internet ❮ ❯

La actriz Michelle Vieth, en entrevista con Yordi Rosado, recordó una de las etapas más complicadas de su vida cuando en 2004 se filtró un vídeo de ella sin su consentimiento y aunque aceptó que ya pasó mucho tiempo, sigue siendo una situación difícil que la marcó para siempre, pues fue su entonces esposo, el actor Héctor Soberón, el responsable de revelarlo.

Lee: Paola Poulain, cuñada de Yuya, confirma que perdió a sus bebés

Michelle Vieth, entre el divorcio y el escándalo

Michelle Vieth reveló que fue durante durante su separación que se enteró del escándalo y se sintió muy traicionada.

“El día que yo tomé el avión para ir a Puerto Vallarta me encuentro a una reportera en el mismo avión y la saludo: ‘Vengo a cubrir no sé qué concierto’. Llegamos con el juez, ambos con nuestros abogados para firmar el divorcio, y al momento de que salgo con mis abogados me encuentro a esta reportera y me dice: ‘Hay un rumor de una filtración de un vídeo’”, relató la actriz.

La también conductora dijo que al principio no entendía de qué se trataban los rumores, y nunca imaginó que su exmarido la traicionaría de esa manera. Se dio cuenta hasta que una revista publicó fotografías con extractos de la grabación.

El vídeo, según detalló Michelle, fue editado y creado a partir de dos cintas distintas, ambos grabados en acuerdo con su pareja, Héctor Soberón. Sin embargo, cuando vio el material publicado, ubicó momentos, tiempos, espacios y todo le cuadró a la perfección.

“A mí me dijo: ‘Lo borré’, sin embargo lo guardó. Y no sólo eso, sino que utilizó dos videos diferentes e hicieron uno solo. Se hizo un solo video, que eso es lo triste”, agregó.

Para poder asimilar y sobrellevar este terrible momento, la mexicana se fue a Houston un tiempo y aunque hoy ya no es un tema que le cause problemas, sí acepta que todavía la persigue.

“Sí fue algo muy fuerte y no es que se supere, es algo con lo que aprendes a vivir; se violentaron mis derechos y mi privacidad; sí fue devastador y sigue siendo devastador al día de hoy”. dijo la actriz.