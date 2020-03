Miedo de Cardi B al coronavirus desata los remix más sonados en redes

EE.UU.— La rapera estadounidense Cardi B utilizó sus redes sociales para hablar sobre el tema del momento, el coronavirus.

Sin embargo, sus palabras rápidamente se convirtieron en tendencia, y no por lo dicho sino por la forma en como declamó su preocupación ante el COVID- 19.

Quienes han escuchado alguna vez a Cardi B, sabrán que la cantante tiene una particular forma de hablar.

Incluso una de sus mulletitas -que es más como un sonido- la ha registrado como marca personal, debido a lo popular que se ha convertido.

En esta ocasión su modo de hablar ha vuelto a destacar, al expresar su miedo ante el coronavirus.

Cardi expresó en un video que lejos de mantener la calma, entró en pánico, pero recalca que está tomando medidas de prevención para no infectarse con el virus.

En el clip menciona:

"Déjame decirte algo Gobierno, yo no sé de qué se trata este Coronavirus, y no entiendo como algo de Wuhan, China, ahora, de repente está de gira. Estoy asustada, estoy un poco asustada", mencionó. "Estoy un poco asustada. Me puse en pánico, muchos de ustedes, hijos de p… , piensan que es una broma, como yo estaba pensando, ¿verdad? Siguen jugando y yo estoy muerta de miedo, rayos, estoy asustada y me estoy abasteciendo de comida".