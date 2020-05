Extraña a sus hijos mayores

Miedo y reflexión vive Julián Gil en el confinamiento

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El confinamiento que tiene a la mayor parte del mundo aislado en sus casas ha hecho que las emociones salgan a flote y además de buscar tener proximidad con los seres queridos, también puede jugar con la mente de todos.

Al menos así lo ha vivido Julián Gil, quien tras llevar dos meses en cuarentena, lo que más trabajo le ha costado es adaptarse a estar inactivo y no estar cerca de sus hijos mayores, pues detalló que su pequeño, producto de su relación con Marjorie de Souza sigue sin verlo.

“Mi hija Nicolle vive en Madrid y pues yo desde antes que el virus llegará a Estados Unidos, lo viví a través de mi hija, a quien llevó muchos meses sin ver”, explicó.

“Mi hijo Julián está en Filadelfia, cuidándose pero está bien, respecto a mi hijo pequeño (Matías), no sé nada, para mí eso es caso cerrado, por mi salud mental”, detalló en entrevista.

El actor argentino explicó que el encierro le afecta a nivel mental y emocional, incluso ha hecho que se sienta enfermo, y se realizara una prueba para saber si se había contagido de Covid-19, del que salió negativo.

“Soy muy saludable, es difícil que me enferme. Llevaba días muy débil, no tenía fiebre pero sí tos y resfriado. Me fui a hacer la prueba por que estaba ansioso y no quería infectar a nadie más si es que lo tenía. Este encierro también te afecta mentalmente, y gracias a Dios salió negativo. Creo que lo que hace el encierro es también eso”, detalló el actor.

Gil explicó que las horas antes de saber el resultado de la prueba, no pudo evitar pensar en todos sus hijos, en su familia en qué tendría que hacer en caso de que estuviera enfermo, sintió incertidumbre, ya que no quería infectar a nadie de su familia.

En estos días de encierro el actor puso en marcha un programa a través de Youtube, mismo que el produce desde su casa y el cual hace semanalmente.

Asimismo, el confinamiento también hizo que el restaurante que abrió en South Beach hace unos meses tuviera que cerrar hace dos meses y según relató, reabrirán el próximo 25 de mayo.

Entre los proyectos que dejó inconclusos, añadió que está la obra “Divorciémonos mi amor”, en la cual compartiría escenario con Sebastián Rulli, José Ron, Alexis Ayala, Mariana Seoane y Sherlyn.

“Era una obra que ya estábamos ensayando y estrenaríamos originalmente en mayo, pero se pospuso, también iba a protagonizar una película en mayo en Perú”, concluyó el actor.