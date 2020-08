Miembros de RBD de luto por la muerte de una persona querida

Anahí, Dulce María y los demás integrantes del grupo emitieron sus condolencias

MÉXICO.— Hace unos días una joven brasileña llamada Victoria, que era fan del grupo juvenil RBD falleció en un accidente, motivo por el cual sus compañeros hicieron un llamado a los actores y cantantes de dicha agrupación para que enviaran una dedicatoria a la admiradora.

A geração RBD perdeu uma sétima RBD, Victoria será sempre lembrada por todos seus amigos como uma pessoa cheia de luz e alegria... que onde você estiver, você esteja feliz, vibrando e surtando com nós com essa volta do RBD ❤️🙏🏽pic.twitter.com/p40nTyrxCu