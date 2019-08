Miguel Angel Fox da un giro a sus proyectos con “¿Quién es la máscara?”

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Ángel Fox da un giro a sus proyectos con “¿Quién es la máscara?”, que se estrena el próximo domingo a las 8:30 de la noche por Televisa.

“Tuvo mucho éxito lo que hice antes pero quería salirme de lo tradicional y lo que había hecho en este género, en concursos de canto como ‘La voz’. La gente se medio cansó del reality, de los retos de canto; esto refresca la televisión. Ees lo más novedoso”, dijo Fox.

El formato es una coproducción entre Televisa y Endemol Shine Boomdog y ya realizó en Alemania y Estados Unidos. Después de México se hará en Australia. Como es relativamente nuevo, explica, le hicieron algunos ajustes en la búsqueda por hacerlo único en México.

“Más raro, más tonto y más estúpido”

En Estados Unidos, “The Masked Singer” estrenó en enero con opiniones opuestas: mientras “The Washington Post” describió el episodio de estreno como “uno de los reality shows más locos de nuestro tiempo”, “Vulture” lo consideró “más raro, más tonto y más estúpido” que otros programas de competencia musical.

“No es un formato ciento por ciento establecido en otros lugares, descubriendo cómo se tenía que hacer, es diferente al de Estados Unidos que dura una hora, éste dura dos y media y nuestro panel interactúa mucho más con los invitados”, señala.

Los jueces son Carlos Rivera, Yuri, Consuelo Duval y Adrián Uribe, mientras que Omar Chaparro estará al frente de la conducción y Natalia Téllez como coconductora.

La idea del programa es que el panel adivine quién es el artista a quien tiene enfrente, lo difícil es que se encuentran disfrazados de pies a cabeza y con una voz diferente.

Durante los ocho programas aparecen 16 artistas disfrazados, cuya identidad se cuidó tanto que hasta el equipo de trabajo de cada uno tenía que cubrirse para que nadie pudiera intuir de quién se trataba.

Sólo tres personas en la producción sabían su verdadera identidad, compartió el productor.

“Quiero hacer algo diferente”

Pero no faltó quien, fuera de los foros de grabación de Televisa, difundiera los nombres de los artistas encubiertos. “Yo le apuesto a este programa, me gusta, quiero hacer algo diferente porque como productores estamos buscando qué cosas nuevas hay en el mercado y esto es de lo más innovador que he visto”, asegura.

En el cuarto programa definirán si realizan la segunda temporada.