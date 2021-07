Miguel Luis no sabe dónde está hospitalizado su amigo Sammy Pérez

El mejor amigo de Sammy aseguró que desconoce dónde se encuentra hospitalizado.

CIUDAD DE MÉXICO.— Miguel Luis es otro que se encuentra muy preocupado por la salud de su amigo Sammy Pérez. El también comediante indicó que desde hace 10 días no tiene noticias de su gran amigo, por lo que se siente consternado y desea poder contactarlo.

En entrevista con el programa "De Primera Mano", el también realizador de la cápsula de “La entrevista imposible” reveló que le perdió el rastro a Sammy, pero debido a su grave estado de salud está buscando por todos los medios saber en qué hospital se encuentra su colega.

“Eugenio Derbez fue el que no unió, no es una amistad, somos como si fuéramos hermanos, brothers. Ya tiene más de 10 días que hablamos por teléfono, y estaba muy contento”, compartió el actor al programa de espectáculos.

Miguel Luis mencionó que se preocupó cuando vio en lo medios de comunicación que la gravedad en la que se encuentra la salud de su amigo, es por ello que reiteró que no sabe nada de él y que incluso no le han querido decir nada.

"No sé dónde está, yo quisiera saber dónde está, que me busquen, para que me escriban y poder estar en contacto. No me han querido decir nada, no sé qué pasa. Solo quiero saber dónde está mi compañero”, expresó el actor.