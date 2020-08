Miguel Martínez, con la misión de llevar diversión

Dispuesto a todo

Miguel Martínez espera con ansias que el lunes 17 de agosto a las 8:30 de la noche se inicie la transmisión de la telenovela “La mexicana y el güero” por el canal Las Estrellas, de Televisa.

Y está ansioso de llevar entretenimiento y diversión al público mexicano.

Además, agradece la oportunidad de participar en este proyecto justo cuando la situación actual complica la actividad de los actores, pero a la vez, es cuando más se requiere de opciones de entretenimiento.

El originario de Guasave, Sinaloa, actor y cantante de 29 años, no quiere desaprovechar la oportunidad de dar lo mejor de sí en esta telenovela y dijo venir dispuesto a todo para cautivar a los televidentes con su personaje de Ignacio Sotomayor, un provinciano de arraigada formación conservadora, que sale al encuentro del mundo real para incursionar en el negocio vitivinícola, en medio de divertidas situaciones en las que se verá envuelto.

En entrevista con el Diario, Martínez no oculta su gran emoción de participar en esta telenovela, luego de participar hace dos años en “Hijas de la Luna”.

De nuevo trabaja con Nicandro Díaz en un estilo de telenovela diferente más a tono con la comedia.

“La mexicana y el güero”, que sustituirá, a “Como tú no hay 2”, es una comedia romántica, remake de la telenovela chilena “Cómplices”, creada por Víctor Carrasco y Vicente Sabatini.

La producción de Nicadro Díaz es protagonizada ´pr Itatí Cantoral y Juan Soler, junto con Luis Roberto Guzmán en el rol antagónico.

Las grabaciones comenzarían el 30 marzo pasado, pero debido a la pandemia se pospusieron y fue a principios de junio cuando empezaron los trabajos en el foro bajo estrictas medidas de sanidad.

La producción es dirigida por Víctor Rodríguez y Aurelio Ávila, y la dirección de cámaras está a cargo de Gabriel Vázquez Bulman y Alejandro Frutos Maza.

“Contento, feliz, emocionado, son muchos los sentimientos positivos que experimento. Ante la situación por el confinamiento, la oportunidad de trabajar se agradece; además, siento la satisfacción de hacer algo por llevar diversión al público que está en casa”, comentó el artista.

“Mi personaje me gusta, es muy divertido, espero que el público lo disfrute. La telenovela me gusta porque me da la oportunidad de explorar mi faceta de cantante”, concluyó.— Emanuel Rincón Becerra

Una oportunidad

Miguel Martínez tendrá la oportunidad de presentar en la telenovela algunos sencillos que ha lanzado como parte de su carrera musical.

Un deseo

Con 20 años de trayectoria, el actor dijo que le gustaría mucho venir a Yucatán y promover su faceta de cantante.