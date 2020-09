Miguel Seguí no deja de soñar y creer en la música

Confía en su talento

Siempre con una actitud positiva y creyendo en tu voz y talento se puede llegar donde uno se proponga. Así piensa el músico yucateco Miguel Seguí, quien a sus 22 años vive –en medio del confinamiento que obliga el Covid-19— a desarrollar una nueva etapa artística, con los pies despegando del piso porque no puede dejar de soñar y creer en sus proyectos.

En entrevista, Miguel expone los temas que abarcan sus canciones, como no ser correspondido en algún momento, como lo transmite en su primer sencillo “Soy aquel”, disponible ya en las principales plataformas musicales para su reproducción y compra.

Sin embargo, el músico dice que el amor lo ha tratado muy bien y no se queja. “He tenido todo tipo de experiencias, unas malas pero otras muy bonitas y todas ellas han sido motivo de inspiración para mis temas, las que te ponen a prueba para seguir creyendo en el amor”.

Pero no todo es desamor en los temas que escribe y musicaliza Miguel Seguí. Tiene, como segundo sencillo uno en el que transmite esa magia del amor a primera vista. “Siempre he sido una persona de muchas emociones y que me gusta plasmar. Por eso hasta ahora todos mis temas están escritos en primera persona, pero espero algún día encontrar a alguien que me cuente sus experiencias y pueda yo convertirlas en canciones”.

“Por ejemplo, tengo otro tema que lleva el título ‘Nunca imaginé’, que ya estamos preparando para lanzar y que habla de ese amor tan bonito que se siente cuando alguien cree sacarse la lotería en el amor porque la mujer que siempre has querido te corresponde con los mismos sentimientos”, detalla con picardía, pues le recuerda a su primera novia.

La pandemia y el confinamiento afecta la economía mundial, y el gremio artístico es uno de ellos, obligando a muchos músicos a reinventarse para salir adelante. “En lo personal ha sido una etapa para reflexionar”.

“A mis 22 años me muestra que siempre hay que tener un plan b. Sin abandonar tus sueños y proyectos, pero al mismo tiempo tener un soporte para poder desarrollarlos”, explica.

“Soy una persona muy soñadora y por eso no tengo los pies completamente clavados al piso. Me veo dentro de unos cinco años, por ejemplo, desarrollando mi carrera artística fuera de Mérida, talvez dando el siguiente paso en Ciudad de México y ahí probar suerte”, confiesa.

Miguel espera que ese centralismo que afecta a los músicos independientes algún día desaparezca. Que cuando decida dar otros pasos para crecer como artista no tenga necesidad de irse de Mérida, pero la experiencia hasta el momento le ha demostrado que esto no será pronto, y prueba de ello fue que cuando participó en el programa “La Voz México” se le abrieron puertas y se relacionó con muchas personas del medio artístico.

“Es padre seguir en Mérida donde hay muchas oportunidades para los músicos locales, pero hay que salir de ese capullo e ir en busca de más; salir de esa zona de confort para exigirse más y explotar al máximo las ideas y creatividad”, exhorta.

“Estar en La Voz México me cambió el chip de mis objetivos y desde eso me di cuenta que los sueños si se pueden cumplir”.

Pues aunque no quedó en “La Voz México” está contento por el hecho de haber pasado a la etapa que es televisada y poder verse en la pantalla, frente a jueces de alto nivel como son Ricardo Montaner, María José, Belinda y Cristian Nodal, quienes le compartieron su punto de vista de su participación.

“Mi miedo era que me dijeran que no estaba afinado, pero la crítica fue que la canción que elegí no me favoreció. Me fui agradecido con esa crítica porque mi voz, presencia y actitud sí les gustó y eso lo llevo en el corazón y motiva a seguir”, confiesa.

“Ahora queda seguir estudiando y formándose en todas las facetas como músico. Entrenar la voz y la guitarra, porque la creatividad siempre llega con disciplina”, afirma.

Aunque interpreta varios géneros musicales, Miguel siente que ya tiene un estilo propio pero que le falta mucho por afinar y definir. “Para mi proyecto personal me estoy enfocando en el pop-rock porque va más con mi esencia, pero me encanta igual cantar baladas, boleros… de todo. Pero tengo una vida por delante para encontrar mi estilo y todos los días le dedico un tiempo a esa tarea, pero sin obsesionarme en ello. Porque aunque hay que tener un género, la versatilidad en el músico también es aplaudible”.

Al retomar el tema del confinamiento, menciona que esta etapa de crisis le ha permitido apoyar a músicos en sus negocios, como lavacoches o vendiendo comida.

“Estoy ahí para ellos y también para compartir su material musical para que más personas los escuchen y conozcan”.

Y en lo personal, a Miguel la pandemia le ha permitido perfeccionar su forma de escribir y hacer canciones, y sobre todo le ha brindado mucha inspiración.

Melómano desde siempre, a los 19 años decidió seguir el llamado de su mayor pasión y comenzó a dedicarse a la música sacando con su guitarra melodías de diversos géneros inspirado en el amor febril y otros males juveniles.

Desde 2019 forma parte de la banda TheGivers en la que interpreta con su voz y guitarra un variado repertorio, principalmente en bares bohemios y eventos sociales, acompañado por Evelyn Espinoza en las voces, William Joel en el piano y Benjamín Pech en las percusiones.

Ese mismo año fue una de los cantantes principales en el espectáculo de música latina “Sonidos del Corazón”, que se presentó durante el Carnaval de Mérida, tanto en la Quema del Mal Humor y Coronación de los reyes, como en Ciudad Carnaval.

Entre sus proyectos inmediatos está la promoción de su sencillo en medios de comunicación, estaciones de radio y redes sociales.

Miguel quiere transmitir a todos los músicos y artistas que los sueños y metas si se pueden lograr, pero hay que ser pacientes.

“Hay mucho talento local en Yucatán, como es el caso de Mafud (Jorge Loría Mafud) quien me ha enseñado que el camino es largo pero sabroso. Uno decide cómo verlo y yo estoy agradecido con la vida. No tienes que tener la mejor voz o un mega talento para lograr tus sueños y conseguir tus metas en la vida, se trata de ser auténticos y mostrar tu esencia al mundo”.

Si quieres saber más de este músico síguelo en Facebook, Instagram y YouTube como Miguel Seguí.— Renata Marrufo Montañez (renata.marrufo.rm@gmail.com).