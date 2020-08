Mijares, entre los elogios a su voz y las críticas por su "look"

Mijares se convirtió en tendencia el sábado pasado durante el concierto que ofreció a través de una plataforma. Los comentarios circularon en las redes sociales, hubo desde elogios y buenas críticas a su voz y espectáculo, hasta decenas de memes por el "look" del cantante.

No hace falta

Mijares ft Río Roma pic.twitter.com/PTSTi5ploS — Erik Mijares 🌞🎲del ❤ (@erikmijaress) August 24, 2020

Los aplausos fue lo único que faltó en el concierto virtual de Mijares, porque de resto, su voz y sus éxitos lograron traspasar las pantallas de televisores o dispositivos.

Es cierto, nada puede suplir esa presencia física, la emoción de llegar a un concierto, levantarse del asiento, bailar o corear la canción preferida, pero Mijares logró esa conexión público y artista durante las dos horas que duró el concierto.

La banda que acompañó al cantante suplió hasta cierto punto la ausencia de público, ya que entre ellos aplaudían, interactuaban y mostraban su alegría de estar en un escenario.

Velada romántica

Fue un show de éxitos, duetos y buen ánimo; comenzó con el tema “Si me enamoró”. La base musical fue muy similar a la de otros conciertos, incluyendo “No se murió el amor”, “Si me tenías”, “El breve espacio”; lo que hizo la diferencia fueron los invitados: la primera en aparecer fue María León con “No te vayas todavía”, una canción dulce al oído.

La nueva normalidad en los eventos musicales no es fácil para el público ni para el artista, entre las ventajas, está la comodidad de disfrutarlo en casa. Mijares demostró que en cuanto a voz hay para rato, que puede mover las fibras cantando “Poco a poco”, “Siempre, “Que nada nos separe” o “No hace falta”, junto a sus amigos de Río Roma.

Un dueto entre amigos

“Irrepetible” fue el título del evento promovido por Ocesa, y se cumplió. Por primera vez (o lo ha hecho en pocas ocasiones) cantó junto a Pandora “Como te va mi amor”. Isabel y Maite Lascuraín y Fernanda Meade combinaron sus voces con la de su amigo y fueron las “culpables” del look “samurai” de Mijares, que lo llevó a ser tendencia en las redes sociales, acompañado de los respectivos “memes”.

El cantante agradeció al grupo haberlo apoyado en sus inicios, en especial a Mayte, quien entregó al productor Miguel Blasco un casete que dio pie para lograr que una disquera le realizara su primer disco. El grupo y Mijares se “aventaron” un segundo tema a dueto: “Me vas a extrañar”.

Cinco meses sin cantar

Los artistas han sido afectados por el confinamiento, en el caso de Mijares, hacía cinco meses que no subía a un escenario, por ello, agradeció la oportunidad de volver a cantarle a su público y de reactivar su carrera; hizo un llamado para no relajar las medidas contra el coronavirus, y no deja de usar cubrebocas.

Sandra Echeverría apareció en el escenario para cantar con Mijares “Cuatro veces amor”, originalmente interpretada por Lucero. El concierto llevó un buen ritmo que aumentó con “Soldado del amor” y “Bella”.

La última invitada de la velada fue Yuri, con quien cantó “Acompáñame” y “Fuiste tú”, que interpretaron con fuerza. “Uno entre mil” sonó acorde con los tiempos que se están viviendo; antes de cantar el tema, Mijares hizo referencia a estar unidos para salir adelante.

Hilvanando otro corte con contenido social, Pandora y Yuri volvieron al escenario para cantar junto a Mijares “Sólo le pido a Dios”.

"Para vernos pronto..."

“El privilegio de amar” marcó el final del concierto virtual. Mijares agradeció a quienes lo acompañaron desde sus casas, incluso de otros países, y exhortó a cuidarnos “para vernos muy pronto…”.— Santiago Cortes Pérez