Mijares revela cómo es ver a Lucero con otro novio (vídeo)

MÉXICO.- Mijares y Lucero llevan varios años separados y constantemente comparten fotos de sus hijos, Lucerito y José Manuel. La cantante actualmente mantiene una relación con el empresario Michel Kuri y compagina también su rol de mamá y carrera musical.

¿Cómo es ver a Lucero con alguien más?

Mijares con su hija Lucerito

Mijares le concedió una entrevista “a corazón abierto” a Yordi Rosado, quien le preguntó cómo es ver a su expareja con otro novio y si esta situación no le causa dolor.

“Fíjate que no, porque cuando quieres a alguien y sabes que es feliz te sientes bien. Cuando empieza ese dolor es porque estás pensando primero en ti”, dijo el cantante.

Mijares y Lucero se apoyan mutuamente

También aprovechó el espacio para hablar de la madurez con la que Lucero lo apoya.

“Ella me quisiera ver feliz, me quisiera ver contento, me quisiera ver como a mí me gusta verla”, reveló y enfatizó que entre ellos todavía hay un vínculo muy fuerte: “Nos seguimos tratando con el mismo cariño, hablando con el mismo cariño”.

Siguiendo con las confidencias, Mijares le contó a Yordi cómo fueron los últimos años de su relación con Lucero, una transición "en los mejores términos".

“Lo que más queríamos era no afectarlos a ellos. Yo le dije a José: ‘Oye, ¿cómo ves? Voy a poner un estudio aquí junto, donde también van a tener sus cuartos, tu mami viaja mucho, yo también viajo mucho. Como no vieron en ningún momento ningún grito ni sombrerazo, y como ellos vieron que tenían la facilidad de cruzar de elevador a elevado. creo yo que lo hicimos bien en ese sentido, porque ellos realmente no sintieron un rompimiento agresivo”, finalizó el cantante en sus confesiones.

