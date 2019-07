Miley Cyrus celebra la diversidad en el vídeo de “Mother’s Daughter”

Madrid.— El video de “Mother’s Daughter”de Miley Cyrus, ha revolucionado las redes tras su estreno en plataformas digitales con una rompedora estética que celebra la libertad y la diversidad corporal femenina.

El vídeo cuyo título traducido del inglés significa “Hija de su madre” (“Mother’s daughter”), tiene como peculiaridad añadida el incluir un cameo de la progenitora de la artista, Tish Cyrus.

🚨 MOTHER’S DAUGHTER VIDEO OUT NOW! Music makes Movements! We got the power! 💪 #MothersDaughter 🚨 https://t.co/eTqHXj3Tgx pic.twitter.com/BNtneq3QfZ