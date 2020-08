Miley Cyrus confiesa que su primera vez fue con Liam Hemsworth

EE.UU.— Miley Cyrus ha consumado su esperado retorno a la música con el tema "Midnight Sky", según ella un homenaje a todos los iconos femeninos que la han influido como artista (Debbie Harris, Stevie Nicks y Joan Jett…), como muestra el vídeo que ha dirigido.

Sin embargo, su regreso a la escena musical también ha hecho que nuevos detalles de su vida privada se conviertan en tema público.

En esta ocasión, Miley confesó que tuvo su primera experiencia sexual con ahora exesposo Liam Hemsworth, pero la cantante también reveló que antes de él, hubo dos mujeres con las que experimentó su sexualidad.

En entrevista para el podcast 'Call Her Daddy', la también actriz no tuvo problema alguno en hablar abiertamente sobre su pansexualidad y revelar anécdotas íntimas como su primera relación sexual.

Miley declaró que Liam fue con quien perdió la virginidad y en aquella ocasión "lo hice del todo", pues anteriormente hice algo "de ese estilo" con una chica.

"Me acosté y le dije que él no era 'el primero' para no sentirme como una loser (perdedora)", admitió la norteamericana, quien a sus 16 años le mintió a su ex esposo asegurándole que ya había perdido la virginidad.