Miley Cyrus en el show del Super Bowl 2021. Dónde y hora para verlo

El próximo domingo 7 de febrero se realizará uno de los eventos más importantes del año: el Super Bowl 2021.

El encuentro más esperado del fútbol americano en esta edición verá competir al equipo de Kansas City Chiefs contra los Tampa Bay Buccaneers.

Show de medio tiempo

Durante el juego de las formaciones campeonas de las conferencia Americana y Nacional se ofrecerá un espectáculo de medio tiempo muy prometedor.

El show de 20 minutos es una de las principales razones por las que el juego consigue mucho de su rating.

Los protagonistas

A pocos días del partido, la organización confirmó a Miley Cyrus como acompañante de The Weekend, artista central del evento, que se anunció desde el año pasado.

Ambos artistas tienen el reto de igualar o superar lo hecho el año pasado por la colombiana Shakira y la puertorriqueña Jennifer López, quienes se robaron la atención de los medios y la crítica especializada con su presentación.

La constelación

A The Weekend y Mile Cyrus se suman Jazmine Sullivan, encargada de cantar el himno nacional de Estados Unidos, así como H.E.R. que interpretará America the Beautiful.

Detalles y transmisión

¿Cuándo es el partido? : domingo 7 de febrero de 2021

: domingo 7 de febrero de 2021 ¿A qué hora? : 17:30 horas, tiempo del centro de México

: 17:30 horas, tiempo del centro de México ¿En dónde se jugará?: Raymond James Stadium, Florida

¿Dónde lo veo?

Televisa

Hay opciones para sintonizar las actividades del juego, una es la transmisión que cada año difunde Canal 5 desde el estadio donde se lleva a cabo el evento.

La televisora comenzará su programacióna las 17 horas.

TV Azteca

Otra es la televisión abierta es la que ofrecen los presentadores de TV Azteca. El conglomerado de medios comenzará la transmisión a la misma hora que su competencia, es decir, a las 5 p.m.

Las actividades podrán seguirse por TV, o bien, a través del sitio www.aztecadeportes.com, así como en la App Azteca deportes.

ESPN y FOX SPORTS

Finalmente, los canales de paga ESPN y Fox Sports harán su propia emisión; sin embargo, estas comenzarán desde las 15 horas, ya que transmitirán un previo al show con noticias y datos relacionados al encuentro.

