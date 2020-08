Miley Cyrus está soltera de nuevo

No quiere romper vínculo amistoso con Cody Simpson

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La relación de Miley Cyrus y Cody Simpson fue una de las más amadas por los seguidores. Los cantantes se conocieron gracias a un amigo en común, Patrick Schwarzennegger.

Al principio solo eran buenos amigos y conforme pasó el tiempo fueron enamorándose, hasta ser novios.

Miley Cyrus comenzó a andar con el intérprete de “Golden Thing” a finales del año pasado, poco después de terminar su romance con Liam Hemsworth, su marido por ocho meses.

Tanto el divorcio de la cantante como su nueva relación a finales de 2019 sorprendieron a sus seguidores; ahora, lo volvió a hacer al expresar a través de un “live” que decidió darse un tiempo con Cody Simpson .

También aclaró que llevan más de 10 años siendo amigos y no piensan romper ese vínculo tan grande que los une, “así que no conviertan esto en algo que no es”, advirtió Miley Cyrus.