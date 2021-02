Miley Cyrus impacta con concierto previo en el Súper Bowl 2021 (vídeo)

MÉXICO.- Miley Cyrus se volvió tendencia al presentarse en vivo desde Tampa, Florida, para el concierto previo Super Bowl.

Antes de la presentación de The Weeknd en el Raymond James de Tampa, hubo un concierto especial producido por la NFL y TikTok, en el que Miley fue la protagonista y al que asistieron más de mil trabajadores de la salud de Estados Unidos, que además ya recibieron las dos dosis de la vacuna contra el Covid.

Una hora y media duró el concierto de la cantante, donde hizo un repaso por sus canciones más icónicas.

Esta fue la set list del concierto, en el que Miley también agradeció a los trabajadores de la salud por su importante labor.

¡La cantante Miley Cyrus ha vuelto a mostrar su apoyo hacia Britney mientras cantaba "Party In The USA" gritando "We Love Britney" en su performance del pre-show de la Super Bowl! pic.twitter.com/qeMdoDV8VQ