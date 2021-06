Miley Cyrus le recuerda a Nick Jonas la vez que la dejó por Selena Gomez

Miley Cyrus decidió conmemorar el 13 aniversario de su canción “7 Things”, una de las más icónicas de su adolescencia como chica Disney, recordando quiénes son los protagonistas de la historia que en ella canta.

A través de su cuenta en Instagram, la cantante celebró los 13 años de la canción con una imagen alusiva al aniversario, al igual que varios clicks del vídeo, en el que aparecen varias adolescentes que como ella habían sufrido una ruptura sentimental.

En el vídeo original, Miley sostiene una imagen en la que el rostro del joven –quien presuntamente terminó con ella- aparece cubierto con un garabato. Para estos 13 años, Miley decidió etiquetar en dicha imagen a Nick Jonas, confirmando que él fue quien inspiró esa canción.

La cantante también compartió un clip en el que aparece junto a Selena Gomez cantando “7 Things” en una presentación, en un momento en el que ella ya estaba de novia con Nick.

Además, Miley incluye un pasaje de su libro “Miles to go”, en el que reconoce que estaba enojada cuando escribió esa canción, pero que en el fondo no podía y tampoco puede sentir rencor por lo que vivió con Nick.

“Estaba enojado cuando escribí '7 Things'. Quería castigarlo, vengarme de él por lastimarme (…) Comienza con una lista de lo que 'odio'. Pero no soy un enemigo. Mi corazón supo desde el principio que se iba a convertir en una canción de amor. ¿Por qué recibe una canción de amor? Porque no lo odio. No me permitiré odiar a nadie", reza parte del pasaje compartido por la cantante y citado por J-14.