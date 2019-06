Miley Cyrus manda fuerte mensaje al fan que la besó sin su consentimiento

Miley Cyrus pasó un incómodo momento durante su reciente visita a Barcelona, donde formó parte del cartel musical del festival Primavera Sound.

Acompañada de su esposo Liam Hemsworth, la actriz se dirigía a uno de los eventos como parte del festival. Sin embargo, no contaba que su presencia convocaría a un gran número de seguidores;que ya la esperaban en la puerta de su hotel.

Pese a estar rodeada de seguridad, un fanático logró burlar a los guardias y tomó del cuello a la intérprete a quien le plantó un beso en la mejilla. Liam iba delante, por lo que fue hasta después de la agresión que logró reaccionar y proteger a la también actriz rodeándola con su brazo.

La polémica intérprete de “Wrecking ball” dejó pasar algún tiempo antes de mostrar su postura al respecto en redes sociales donde, fiel a su tema actual de “no me jod*s mi libertad”, envió un mensaje a su seguidor (y a todos los hombres, en general).

She can be wearing what she wants. She can be a virgin. She can be sleeping with 5 different people.



She can be with her husband. She can be with her girlfriend. She can be naked.



She CAN’T be grabbed without her consent. #DontFuckWithMyFreedom pic.twitter.com/hBDzuflKF1