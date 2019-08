Miley Cyrus, ¿revela adicción de Liam Hemsworth en su nueva canción?

Miley Cyrus lanzó “Slide Away” pero la verdadera noticia en el lanzamiento fue la letra de la canción, la cual podría estar dedicada a Liam Hemsworth y revelar detalles de su reciente separación.

A menos de una semana en la que se anunció su separación y se le vio besar a una mujer, ahora Miley aprovecha los reflectores para estrenar un sencillo.

“Sigue adelante, no tenemos 17, no soy quien solía ser. Dices que todo cambió, tienes razón, hemos crecido ahora”, dice uno de los versos en la canción. Lo cual podría hacer referencia al inicio de la relación entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth, la cual se dio justo cuando ella tenía 17 años de edad.

El lyric vídeo que cuenta con más de un millón de reproducciones en Youtube está ilustrado con botellas de bebidas alcohólicas y pastillas “nadando” en el agua; lo cual podría ser un mensaje hacia las múltiples fiestas de Liam como razón de su distanciamiento.

“Quiero mi casa en las colinas, no quiero el whisky y las pastillas. No me doy por vencido fácilmente pero no creo que esté abajo”, canta Miley Cyrus.

Aunque la letra puede ser interpretada de múltiples formas, los fans están seguros de que se trata de una dedicatoria a Liam Hemsworth.

Defienden a Liam

Aunque la canción fue aplaudida por la mayoría de sus seguidores, hubo otros que recriminaron la acción de Miley al “exponer” los problemas de su ex pareja.

“Si Liam tiene un problema con el alcohol y las píldoras, creo que esa fue su historia para compartir. ¡No es tuyo!”, fue uno de los comentarios en su publicación de Instagram.

“Si lo amas, deja de hacer canciones sobre él. El hombre es destruido y humillado públicamente. Déjalo en paz”, fue otra de las opiniones.

También hubo quien se preocupó por Miley asimilando que ella es la que sufre por las adicciones. “Si hay algo con lo que estás luchando, nosotros, como fanáticos, estamos aquí para ayudarte a superarlo. Pero, por favor, no ocultes tu dolor abusando de tu propio cuerpo”, escribió uno de sus seguidores.