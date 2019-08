Millie Bobby Brown y Harry Styles juntitos en concierto de Ariana Grande

MÉXICO.— Harry Styles y Millie Bobby Brown han dado de qué hablar en redes sociales.

El exintegrante de One Direction y la actriz de “Stranger Things” asistieron a un concierto que Ariana Grande dio este fin de semana en Londres y una fan captó el momento en que bailaban y conversaban.

Por esta razón comenzó a generarse la idea de si Harry y Millie tienen un romance.

En el video se les puede ver muy sonrientes, disfrutando mientras conversaban (hablándose al oído) y escuchaban a la intérprete de “Thank You, Next”.

Enjoy this video of Harry Styles and Millie Bobby Brown dancing pic.twitter.com/KmJExYL7ZS