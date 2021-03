''Mimí contigo'' llega hoy a la televisión

La exintegrante de Flans debuta como conductora

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Mimi se estrenará como contadora de historias reales en la televisión, donde descarta comprar “situaciones” como lo hicieron en su momento ciertos talk shows, “y aunque se pudiera hacer, no me prestaría”, dijo enfática.

Hoy, a las 16:30 horas, ella será la titular de la emisión “Mimí contigo”, donde se compartirán experiencias con temas relevantes que son del interés del público, donde también intervienen especialistas.

“Este es el sueño de cualquier entretenedor, es una responsabilidad inmensa, sobre todo en este tiempo donde el público desea ver historias que toquen el corazón”, dijo la exintegrante de Flans.

Mimi menciona, hay un antes y un después de la televisión, con la llegada de las redes sociales, y se le recuerda que hubo otras emisiones que hasta pagaban panelistas para contar relatos de vidas.

“En este tiempo ya no engañas a las personas. Antes las temáticas hasta solían ser agresivas, pero no, con ‘Mimí contigo’ no estamos para juzgar. Tocaremos temas que inquietan, pero esto sólo es una guía para buscar soluciones. Lo importante es plantear las historias, y para eso tendremos a especialistas. El público podrá conocer a gente ordinaria que hace cosas extraordinarias”, mencionó Mimí.

De la música a la TeVe

Mimí, junto con Ilse e Ivonne, concluyó en 2019 una gira como Flans. La artista opina que con el aislamiento, el público volteó de nuevo a la televisión, por eso se dice comprometida de sacar adelante este proyecto.