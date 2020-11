Minho de Shinee concluye su servicio militar: así lo recibió su familia

Cho Min Ho, conocido simplemente como Minho y uno de los integrantes del veterano grupo de K-Pop Shinee, acaba de concluir su servicio militar, obligatorio de dos años en Corea de Sur.

Las shawols –como se le conoce a las fanáticas de esta agrupación- hicieron tendencia del grupo para emitir mensajes de apoyo y bienvenida al cantante. Otras compartieron los momentos en que el joven de 29 años.

TAEMIN SENT MINHO OFF TO THE MILITARY AND NOW MINHO’S BACK JUST THINKING ABOUT HOW HAPPY TAEMIN IS TO HAVE ALL THE MEMBERS BACK MAKES ME TEAR UP pic.twitter.com/opPLUbtfc4