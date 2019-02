Miss Colombia: “Me sentí alejada de mis compañeras por pensar diferente”

MÉRIDA.- “Creo que el reinado de belleza como el Miss Universe es para mujeres que nacieron mujeres y para ella también sería una desventaja. Entonces por eso hay que respetarla, pero no compartirla”, declaró Valeria Morales, entonces representante del departamento Valle, sobre la participación de Miss España en el certamen.

Tan solo unos días después lograría alzarse como la máxima representante de la belleza colombiana para representar a su país en Miss Universe. La declaración sobre la participación de Ángela Ponce (primer transgénero en el certamen) puso a Valeria en el centro de la polémica.

En una entrevista para el programa “La Red” la colombiana relató que aquella opinión personal la hizo sentirse alejada de las demás candidatas a la corona universal. Aunque aseguró que de parte de la organización siempre sintió mucho aprecio.

“Al llegar a Miss Universe me sentí alejada de todas las candidatas por el simple hecho de pensar diferente.”

“No me querían ahí”

La joven también mencionó que en su paso por el certamen sufrió acoso por parte de los fans de quienes dijo “no me querían ahí, por mi forma de pensar creían que no debía estar ahí”; aseguró que todo lo que hacía era tomado en su contra.

Durante la concentración del certamen, Miss Colombia se vio envuelta una polémica por un vídeo que circulaba en redes donde parecía “robarle” los regalos de los fans a otras candidatas, Valeria aprovechó el espacio que tuvo en el programa para aclarar ese incidente:

“Eso no fue así, estaba con Miss Australia y Miss USA, estábamos todas cansadas, me pidieron que las ayude, apenas pasamos rayos equis se los devolví. Pero eso no lo muestran, claro Valeria se robó los regalos”.

Miss España

Valeria también explicó como fue su primer encuentro con Miss España, con quién aseguró siempre tuvo una buena relación.

“Ya todas las candidatas habían llegado al hotel, ya se habían organizado y las últimas en llegar fuimos España, Colombia y una candidata más”, dijo y continuó revelando que las tres tuvieron una cena de bienvenida donde hablaron de lo que pasaron para llegar al certamen.

Aseguró que Miss España nunca la vio ni la trató de alguna mala forma, y que con ella siempre tuvo una cercanía en donde si alguna se sentía mal la otra se acercaba para apoyarla. Por último la joven expresó su descontento ya que nunca mostraron esa buena relación que existía entre ambas candidatas.- Lluvia Magaña